علي المقداد من مجلس النواب: مهما قتل العدو فلن يستطيع أن ينال من الشعب اللبناني الموحّد اليوم

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، في تصريح من مجلس النواب، إلى أنه "مهما قتل هذا العدو ومهما شرّد لن يستطيع أن ينال من هذا الشعب اللبناني الموحد اليوم ولن يستطيع النيل لا من مقاومته ولا من عنفوانه".

وكان قد دعا رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 44 من الدستور والمادة 3 من النظام الداخلي لانتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وعملا بأحكام المادة 19 من النظام الداخلي لانتخاب أعضاء اللجان النيابية، إلى جلسة قبل ظهر اليوم الثلاثاء.