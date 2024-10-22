عبدالله: خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري

اشار النائب بلال عبدالله من مجلس النواب، الى أن "بإسم لجنة الصحة النيابية نقول لجميع المعنيين بحقوق الإنسان "خسئوا عندما يقولون إنّ مستشفى الساحل هو مركز عسكري".

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