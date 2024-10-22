شدد مدير مستشفى الساحل مازن علامة، في تصريح لقناة "الجديد"، على أن "هذا المستشفى خاص وغير تابع لأي جهة حزبية". وجاء التصريح خلال جولة إعلامية داخل حرم المستشفى بعد المزاعم الإسرائيلي يوجود نفق تحت المستشفى لحزب الله، حيث أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه يراقب المجمع.

كانت هذه تفاصيل خبر مدير مستشفى الساحل خلال جولة إعلامية داخله: هذا المستشفى خاص وغير تابع لأي جهة حزبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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