قافلة مساعدات مؤلّفة من 15 شاحنة انطلقت باتجاه حاصبيا بمبادرة من حجار

إنطلقت صباح اليوم باتجاه حاصبيا، قافلة مساعدات مؤلّفة من 15 شاحنة، بمبادرة من وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، ووصلت حوالى الساعة التاسعة، حيث بدأت في حضور القائممقام والمعنيين عملية إفراغ الشاحنات في مستودع، بإشراف وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء.

وتتضمّن الشاحنات معينات طبيّة مخصّصة لذوي الإعاقة من مستودع وزارة الشؤون الاجتماعيّة وهي: 120 عكاز إبط، 120 عكاز كوع، 120 عصا 4 أرجل، 60 ووكر مع دواليب، 60 ووكر بدون دواليب، بالإضافة إلى 100 حصّة نظافة من Save The Children و5 أطنان من الطحين من Pontifical Mission و1440 حصّة غذائية من الـ WFP.

كما ساهمت اليونيسيف بـ 111 حصّة مستلزمات شتوية للأطفال من مختلف الفئات العمريّة، 101 حصّة نظافة للعائلات في مراكز الإيواء، 11 حصّة كبيرة من ألعاب الأطفال ل 4 مراكز إيواء و 1215 حصّة نظافة لمراكز الإيواء والمنازل.

بدورها، قدّمت الـ UNHCR عدد 420 حراما، 420 فرشة، 1507 لمبات على الطاقة الشمسيّة و392 عدّة مطبخ بالإضافة إلى 2000 dignity kit من الـ UNFPA.

يذكر أن النقل والدعم اللوجيستي لهذه القافلة هو عبر منظمة SHEILD بالإضافة إلى مواكبة الجيش اللبناني وال UNIFIL، وسيتم توزيع هذه المساعدات عبر وحدة إدارة مخاطر الكوارث تحت إشراف القائممقام.