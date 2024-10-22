حزب الله أعلن استهداف وإحراق دبابة ميركافا بين رب ثلاثين والطيبة: استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في مسكفعام وأطراف العديسة

أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية".

وفي بيان آخر، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية".

كما أفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-‌‏2024، دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".