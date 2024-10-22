أعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة مسكفعام بصلية صاروخية".
وفي بيان آخر، أعلن أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:00 من مساء يوم الإثنين 21-10-2024، تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف العديسة بصلية صاروخية".
كما أفاد بأنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 09:30 من صباح يوم الثلاثاء 22-10-2024، دبابة ميركافا أثناء تقدمها بين رب ثلاثين والطيبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح".
كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله أعلن استهداف وإحراق دبابة ميركافا بين رب ثلاثين والطيبة: استهدفنا تجمعَين لجنود العدو في مسكفعام وأطراف العديسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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