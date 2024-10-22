ضاهر: علينا العمل بشتّى الوسائل لوقف هذه الحرب بأي ثمن والحدّ من خسائرنا البشرية

اشار النائب ‏ميشال ضاهر، الى أنه "علينا جميعاً العمل بشتّى الوسائل لوقف هذه الحرب بأي ثمن والحدّ من خسائرنا البشرية والاقتصادية الكبيرة"، لافتا الى انني "أخشى من إطالة أمد هذه الحرب والتي ستولّد الفتن والصراعات الداخلية نتيجة التهجير والانهيار الاجتماعي والمالي. وأخشى ان نلقى مصير الصومال او يوغسلافيا ولن ينفع الندم".

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