فرق مكتب السيستاني تستمر بتقديم المساعدات المادية للنازحين

استمرت فرق مكتب سماحة السيد السيستاني في لبنان يوم الإثنين المصادف ٢٠٢٤/١٠/٢١ بتقديم المساعدات المادية للنازحين جراء الاعتداءات الصهيونية على لبنان. ولليوم الثالث على التوالي استمر تقديم المساعدات في مدينة صيدا. وبعد الانتهاء منها توجهت فرق المكتب إلى منطقة شرق صيدا. وشملت المراكز التالية: (مدينة صيدا): - مدرسة صيدا الرسمية للبنات. - مدرسة عكا- صيدا القديمة. - النادي المعني الرياضي. - مدرسة نابلس الابتدائية والمتوسطة للبنات. - مدرسة رفيديا المتوسطة للبنات. - مدرسة عين الحلوة الرسمية الابتدائية المختلطة. - مدرسة صيدا المتوسطة المختلطة الرسمية. (منطقة شرق صيدا): - مدرسة عين الدلب المتوسطة الرسمية. - صالة البيومي. - مدرسة القرية المتوسطة الرسمية.

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