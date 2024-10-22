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مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

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القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وهى كالتالى:

1          

إبراهيم الهنيدي (رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية) رئيساً

2          

 

مجاهد صدقي محمد نصار (مستقبل وطن- القليوبية)

3          

أحمد محمد محمد الخشن (مستقبل وطن- المنوفية)

4          

 

مجدي ملك مكسيموس عبدالملاك (مستقبل وطن- المنيا)

5          

رغدة عبدالسلام نجاتي هنادي (مستقبل وطن- الوادي الجديد)

6          

 

محمد الباشا عيد عبدالجواد (مستقبل وطن- أسيوط)

7          

سحر طلعت مصطفى إبراهيم (مستقبل وطن- الأسكندرية)

8          

 

أحمد إبراهيم الدسوقي محمد البنا (مستقبل وطن- الشرقية)

9          

طارق السيد محمود أحمد حسنين (مستقل- الأسكندرية)

10      

 

رقية عبدالعزيز محمد عبدالمنعم (حماة وطن- سوهاج)

11      

سيد أحمد سلطان يوسف (الشعب الجمهوري- الفيوم)

12      

 

سحر عبدالمنعم عبدالمجيد العشري (الإصلاح والتنمية- الغربية)

13      

إبراهيم محمد عبدالله الديب (مصر الحديثة- الغربية)

14      

 

زينب محمد بغدادي أحمد (العدل- الأقصر)

15      

محمد طارق علي السيد (حماة وطن- القاهرة "تنسيقية")


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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