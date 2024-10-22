مجلس النواب يوافق على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس

القاهرة - سامية سيد - وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالى، على تشكيل لجنة القيم بدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، وهى كالتالى:

محمد يوسف

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