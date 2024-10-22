شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مشاركة الرئيس فى قمة "بريكس" تعزز العلاقات الثنائية مع دول المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن المشاركة الأولي للرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة تجمع دول "بريكس"، المنعقدة بمدينة "قازان"، منذ إعلان مصر عضو في التجمع، تأتي في ظل تحديات عالمية شديدة الأهمية بسبب تداعياتها السلبية علي الاقتصاد العالمي.

وأشار محسب، إلى أن الرئيس السيسي سيكون حريصا علي استعراض الموضوعات والقضايا المهمة دولياً وإقليمياً، وخاصة سبل تعزيز التعاون بين دول التجمع بما يضمن تطوير العمل متعدد الأطراف والإسهام في التصدي للتحديات المركبة التي يشهدها العالم سياسياً واقتصادياً.

وأضاف محسب، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بملف إصلاح الهيكل المالي العالمي لتحقيق التوازن المأمول، لاسيما ما يتعلق بتعزيز صوت ومصالح الدول النامية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، في ضوء تنامي التأثيرات السلبية للصراعات والأزمات الدولية على مسيرة التنمية بالدول النامية، فضلا عن التداعيات السلبية التغييرات المناخية علي الدول النامية أيضا، وسبل دعم التعاون الاقتصادي والتنموي المشترك بين دول التجمع.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن التوترات والصراعات الإقليمية ستتصدر أولويات الرئيس كعادته في المحافل الدولية، واستعراض جهود مصر الدؤوبة والمكثفة للتهدئة ومنع توسع دائرة الصراع وتحوله إلى حرب إقليمية، بما يشكله ذلك من خطورة بالغة على مقدرات شعوب المنطقة، وعلى السلم والأمن الإقليميين والدوليين، لافتا إلى أن القمة باتت فرصة جيدة لاجتماع رؤساء وزعماء دول البريكس لبحث العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول، والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وشدد النائب أيمن محسب، علي أن انضمام مصر لمنتدى البيركس خطوة مهمة تساهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المجموعة، بما يسهم في تعزيز الاستثمارات والتجارة البينية، والمشروعات المشتركة، ومن ثم تلبية طموحات الشعوب، وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، مشددا على أن البريكس يتمتع بإمكانات بشرية وصناعية وزراعية ضخمة وهو ما ساهم في تعظيم فاعليته علي الساحة العالمية، حيث يُشكل مجموع الناتج المحلى الإجمالى للدول الأعضاء فى البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022، من إجمالي الناتج المحلى العالمى البالغ نحو 101 تريليون دولار عام 2022.

