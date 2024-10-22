وسائل إعلام أميركية: الشرطة تعتقل 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تواجدوا في مبنى إدارة جامعة مينيسوتا

أفادت وسائل إعلام أميركية، بأن "الشرطة تعتقل 11 متظاهرا مؤيدا لفلسطين تواجدوا في مبنى إدارة جامعة مينيسوتا".
وسبق وأن شكّلت الجامعات في أميركا ميداناً رئيسياً للنقاش والاحتجاج على الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة والمستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023، خصوصاً في ظل الدعم السياسي والعسكري من الولايات المتحدة لإسرائيل.
وقوبلت النشاطات الداعمة للفلسطينيين في جامعات عدة، خصوصاً المرموقة منها مثل هارفارد وكولومبيا، بتحركات من قبل إدارات الجامعات والسلطات الأميركية بهدف وقف تزايد الاحتجاجات ضد إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تدخل للشرطة في الجامعات.
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