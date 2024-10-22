الجيش الاسرائيلي: رصدنا إطلاق صاروخ واحد في منطقة موديعين عيليت في الضفة الغربية

اشار الجيش الإسرائيلي، الى أننا "رصدنا إطلاق صاروخ واحد في منطقة موديعين عيليت في الضفة الغربية"، زاعما أننا "ضربنا 230 هدفا في لبنان وغزة في الساعات الـ24".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن "سقوط صاروخ قرب مستوطنات ملاصقة للخط الأخضر شرق تل أبيب".

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية في الصدد سماع دوي انفجار ضخم في مستوطنات إسرائيلية شرقي تل أبيب.

وفي وقت سابق، أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، عن دوي صفارات الإنذار في مستوطنات عدة شرق تل أبيب.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان ومحاولات الجيش الإسرائيلي التوغل البري في الجنوب التي يتصدى لها حزب الله، في حين يواصل استهداف الجنود والآليات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ التي وصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.