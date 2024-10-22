شكرا لقرائتكم خبر عن الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى والان مع تفاصيل الخبر

رصدت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى، نقاط القوة للدعم النقدى والتي تضمنت تحسين القوة الشرائية، حيث يزيد من قدرة الأفراد على شراء السلع والخدمات الأساسية وتحفيز الاقتصاد لأنه يعزز النشاط الاقتصادى من خلال زيادة الاستهلاك.

وأشارت الى أنه يساعد في تقليل معدلات الفقر وتحسين مستويات المعيشة والحد من الهدر والفساد، وترشيد الاستهلاك، ومنح حرية اختيار السلع للمستهلك، وإمكانية استغلال الدعم كحافز للأسر وإغلاق ثغرات سرقة السلع المدعومة دون اللجوء لقوانين حديثة أو تفعيل جهات رقابية، وترشيد نفقات طرح المناقصات لتوفير السلع العينية والقضاء على تعدد الأسعار للسلعة الواحدة، وعدم التقيد بمكاتب التموين أو منافذ بيع السلع وإمكانية طرح سلع جديدة.

أما عن نقاط الضعف، فأوضحت الصفحة الرسمية للحوار الوطنى الى أن من نقاط الضعف أنه يمكن أن يؤدى إلى اعتماد الأفراد على المساعدات بدلا من تعزيز الاستقلالية الاقتصادية وأنه قد يستخدم البعض الدعم النقدى في أغراض غير مخصصة له وأنه قد يسهم في زيادة التضخم إذا زادت الأموال المتداولة دون زيادة في الإنتاج والاحتياج الى تحديد دقيق للفئات المستحقة وعدم قبل المواطن هذه القرارات.

