السجيني: تفهم حكومي لتفادي مشكلة نموذج 10 في قانون التصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية.

أضاف السجيني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، أن جلسات اليوم شهدت تفهم من الحكومة لإجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10.

وتابع السجينى: "العبرة أن يتم حل الأزمة جذريا، هناك 2.8 مليون طلب تصالح لم يتم البت فيها بشكل جذرى، وعنوان الحكومة فى القانون الجديد التبسيط، ومن ثم لابد من السير وتنفيذ القانون وفقا لفلسفته التشريعية".