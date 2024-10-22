50 جنيهًا تُشعل خلافًا ينتهي بجريمة قتل في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار

شهدت قرية الجوابرية بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حادثة مأساوية راح ضحيتها حداد يبلغ من العمر 35 عامًا، على خلفية نزاع حول مبلغ 50 جنيهًا مع أحد الفلاحين.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، بلاغًا من اللواء خيري نصار، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة داخل ورشة حدادة بقرية الجوابرية. وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة بقيادة النقيب عمرو عاشور، معاون مباحث مركز سيدي سالم، إلى مكان الواقعة للتحقق من البلاغ.

أظهرت التحقيقات الأولية أن المشاجرة نشبت بين المدعو "علاء.ع.م"، 22 عامًا، وهو فلاح، وبين المدعو "علي.م.ع"، المعروف بـ"حمادة"، وهو حداد يبلغ من العمر 35 عامًا. بدأ الخلاف بمشادة كلامية حادة بسبب اختلاف الطرفين على مبلغ 50 جنيهًا كجزء من أجرة أعمال حدادة، قبل أن يتطور إلى اشتباك عنيف.

خلال الشجار، اعتدى الفلاح على الحداد مستخدمًا قطعة حديدية، مما تسبب في إصابة المجني عليه بكسر خطير في الجمجمة. وأفادت التحقيقات بأن الحادث وقع بحضور والد المتهم.

تم نقل الحداد إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، حيث خضع للعناية الطبية، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات متأثرًا بإصابته.

ألقت الشرطة القبض على المتهم ووالده، اللذين اعترفا بصحة ما ورد في التحقيقات. وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي بدأت مباشرة التحقيقات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.