ضبط 4 أطنان مخللات ومواد غذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية – الخليج 365:

كثّفت مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، جهودها لضبط الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية، في إطار توجيهات المحافظ اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على استقرار الأسعار.

وخلال حملة تفتيشية موسّعة قادتها مباحث التموين برئاسة المقدم أحمد المغربي، تم ضبط 4 أطنان من المخللات المشكلة داخل أحد المخازن غير المرخصة، حيث تبيّن عدم وجود فواتير أو مستندات تُثبت مصدر البضاعة.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 50 علبة معسل مجهولة المصدر، إضافة إلى كميات من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، شملت 300 كيس شيبسي وعبوات بسكويت ومكسرات غير صالحة للاستهلاك.

وفي سياق متصل، شملت الحملة التفتيش على المحال والأسواق، ما أسفر عن تحرير:

23 محضرًا لعدم حمل شهادة صحية

14 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار

3 محاضر لعدم الإعلان عن المخازن

محضرين لبيع سلع بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية

وشدّد المحافظ أكرم جلال على ضرورة المتابعة المستمرة للمخابز المدعمة، لضمان جودة رغيف الخبز وصرف الدعم بشكل عادل لمواطني الإسماعيلية.

كما أكّد على أهمية الرقابة على الأسواق والمحال التجارية لضمان تقديم منتجات آمنة وذات جودة عالية وبأسعار مناسبة للمستهلكين.