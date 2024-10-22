أفيخاي: جيش الاحتلال لن يستهدف مستشفى الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش لن يستهدف مستشفى الساحل، لكنه دعا الحكومة اللبنانية ومؤسسات الحكم اللبنانية والمنظمات الدولية إلى إعادة الأموال التي سُرقت من المواطنين اللبنانيين.

وقال أدرعي: "نحن لن نسمح لحزب الله باستخدام هذه الأموال لأغراضه "الإرهابية"، ولذلك هناك طائرات من سلاح الجو تستطلع المجمع حاليًا وستواصل مراقبته".

وأضاف: "حربنا ليست ضد مواطني لبنان، بل ضد منظمة "إرهابية" دموية تتمادى إيران في تسليحها وتوجيهها وفق مصالحها".

وأكمل: "سنستمر في العمل على تجريد حزب الله وضرب قدراته ومحاولاته لإعادة تأهيل نفسه عسكريًا".