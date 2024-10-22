عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي شمالي غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

قتل 29 فلسطينياً بينهم أطفال وأصيب آخرون، في 5 مجازر جديدة بشمال قطاع غزة، أمس، شملت قصف تجمعات مدنية واستهداف منزل بمدينة غزة ومدرسة تؤوي نازحين ببيت حانون.

وأفاد مصدر طبي بمستشفى «كمال عدوان»، بـ«وصول 7 شهداء ومصابين جراء قصف مدفعي استهدف النازحين داخل مدرسة في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا».

وقال شهود عيان إن القوات الإسرائيلية المتوغلة بالمخيم أرغمت النازحين المحاصرين بمدرسة «كريزم» التابعة لوكالة «الأونروا» على التجمّع والخروج منها.

وأضاف الشهود أن «المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة تجاههم بعد تجمعهم، ما أدى لمقتل 7 منهم على الأقل وإصابة عشرات».

كما قتل 6 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون بجروح متفاوتة بغارة استهدفت تجمعاً لمدنيين أثناء محاولتهم تعبئة ماء للشرب في بلدة جباليا، وفق إفادة مسعفين فلسطينيين لمراسل الأناضول.

وبمخيم جباليا، قتل 4 فلسطينيين بغارة شنتها مسيرة إسرائيلية على مجموعة أشخاص بمحيط مستشفى «اليمن السعيد».