الجيش الإسرائيلي: لن نضرب مستشفى الساحل في بيروت

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن "إسرائيل لن تضرب مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت"، على الرغم من مزاعم سابقة له بأن حزب الله يستخدمه لإخفاء الأموال تحته.
وأضاف "القوات الجوية الإسرائيلية تراقب المجمع، كما ترون. ومع ذلك، لن نضرب المستشفى نفسه".
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