فياض: حزب الله رمّم كل هيكليته القيادية وفترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة

أشار النائب علي فياض، في حديث لـ"الجزيرة"، الى أننا "نفصل بين مرحلة المواجهة الميدانية مع العدو ومسار العمل الدبلوماسي، وقوة المقاومة في التصدي للعدوان هي ركيزة أساسية للموقف السياسي للحكومة".

ولفت فياض، اى أن "العدو لم يحقق أي إنجاز ميداني خلال الـ15 يوما الماضية، وأولويتنا وضع حد للعدوان والوصول إلى وقف لإطلاق النار"، داعياً "الجميع إلى عدم الاستعجال في قراءة الوضع الميداني".

وأكد أن "حزب الله تمكن من ترميم كل هيكليته القيادية وبنيته الميدانية، والعدو استنفد بنك أهدافه ولم يعد لديه ما يفعله وهو في معضلة الآن"، مضيفاُ "أي قرار للعدو بالتوغل برا سيضعه تحت نار المقاومة التي ستلحق به خسائر كبرى".

وتابع "استراتيجية المقاومة تقوم على استنزاف العدو وعدم السماح له بالاستقرار"، مشدداً على أن "فترة القادمة ستشهد مزيدا من الأداء النوعي من جانب المقاومة".