شدد نقيب الاطباء يوسف بخاش في حديث لقناة "الجديد" حول التهديد الاسرائيلي لمستشفى الساحل في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، على اننا مجندين باللباس الأبيض لخدمة المواطن والجريح اللبناني، وكلها ذرائع من قبل العدو الاسرائيلي لاستهداف القطاع الصحي وتعطيله.

كانت هذه تفاصيل خبر نقيب الاطباء: اتهام مستسفى الساحل من قبل العدو الاسرائيلي ذريعة لاستهداف القطاع الصحي وتعطيله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.