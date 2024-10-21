فادي علامة: المزاعم الإسرائيلية عارية من الصحة بشأن مستشفى الساحل لكننا اضطرننا للإخلاء

شدد النائب فادي علامة على ان المزاعم الإسرائيلية عارية من الصحة بشأن مستشفى الساحل لكننا اضطرننا للإخلاء. ولفت علامة في حديث الى قناة "الجديد" الى ان مستشفى الساحل لا علاقة له بالاحزاب، وأدعو قيادة الجيش للكشف والتأكد من عدم وجود أي أنفاق تحته.

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