"حزب الله": قصفنا قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، وفي إطار سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ‏وبنداء "لبيك يا نصر الله"، قصفت المقاومة الإسلامية عند الساعة 08:30 من مساء يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، قاعدة غليلوت التابعة لوحدة الإستخبارات العسكرية 8200 في ‏ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية".

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