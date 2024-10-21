نشر الإعلام الحربي في "حزب الله"، مشاهداً من "عملية استهداف المقاومة الإسلامية تجمّع لجنود جيش العدو الإسرائيلي قرب موقع راميا على الحدود اللبنانية الجنوبية".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" نشر مشاهداً من عملية استهداف تجمّع لجنود الجيش الإسرائيلي قرب موقع راميا على الحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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