شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشئون النيابية: صندوق التدريب بقانون العمل سيعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، إنه تم مناقشة موضوع صندوق التدريب بمجلس الوزراء، حيث تم التأكيد على أهمية تحفيز الشركات والمؤسسات لتولي مسئولية تدريب العمال، وبحيث يتم إعفاء الشركات والمؤسسات التي تقوم بتدريب العاملين فيها بشكل جاد ومؤسسي من تحصيل المبالغ المقررة لصالح صندوق التدريب مع مراعاة التعديلات الواردة من الحكومة لضمان عدم وجود ازدواجية في التحصيل أو زيادة التكاليف على أصحاب الأعمال.

وتابع الوزير في كلمته خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مساء اليوم: يهدف هذا إلى تشجيع الشركات على الاستثمار في تطوير مهارات العمال دون أن يشكل ذلك عبئاً إضافياً على أصحاب الأعمال، بما يعزز من كفاءة السوق وزيادة الإنتاجية.

وأكد الوزير أن هذا القانون من القطع التشريعية الكبرى والمهمة وتستحق هذا الجهد الكبير المبذول من الحكومة ومجلس النواب.



