شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحيم على: سياسيون كبار وقادة أحزاب معارضة وقعوا فى فخ الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

تحدث الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، عن تحالف اليسار والإخوان إبان أحداث يناير 2011، مؤكدًا، أنه كان شاهدا على تحالف قادة من اليسار مع الإخوان، إذ وقع سياسيون كبار وقادة أحزاب معارضة في فخ الإخوان في "فندق فيرمونت" ولافتًا إلى أنّ أحد قادة اليسار وقف في ميدان التحرير وقال إن تروتسكي والإسلاميين يد واحدة.

وأضاف «علي» خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري: "هذا الشخص تحالف مع الإخوان، كما أن حمدين صباحي تحالف معهم وشارك في انتخابات 2011 ودعا للإخوان في بلده ثم انضم إلى قائمتهم وحصل على 3 مقاعد بينما حصل الإخوان على 68%، بما يزيد عن 300 مقعد".

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، أنّ مارين لوبان زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا حصلت على الأغلبية في الانتخابات الفرنسية عندها قرر ميلونشون قائد اليسار وعناصر الوسط ويسار الوسط عمل تحالف مع حزب ماكرون لسد الطريق على لوبان منعا من توليتها رئاسة الحكومة.

وأكد، أن هذا التحالف تضمن رئيسا لأحد الأحزاب، وهذا الشخص مالك صحيفة شارل إيبدو صاحبة الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام، والذين قتل بعض الإسلاميين المتشددين صحفيين بها وحرقوها، إلا أن الإسلاميين والإخوان منحوا أصواتهم للشخص المالك للصحيفة وتحالف اليسار نكاية في مارين لوبان.

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ العقل العربي يحتاج إلى إعادة ترتيب ومعرفة أولوياته وعدوه وصديقه وطبيعة أوطانه وماذا يعني الوطن والاستقرار والجيش والدولة والحدود.

وأضاف «علي»: "العقل العربي في حاجة إلى تعلم كل ذلك، وأرى أن كل مستخدمي السوشيال ميديا في حاجة إلى معرفة ماذا تعني مصر، يجب أن يدرسوا التاريخ لمعرفة ما هي جمهورية مصر العربية.

وتابع رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس: "القيادة السياسية وأجهزة المعلومات كانت تعي جيدا أن اللحظة الراهنة آتية بلا محالة، وبالتالي، فإنها تستعد منذ 10 سنوات وتتعاقد على المسترال والطائرات وسوخوي 35 وبناء قدرات القوات المسلحة، وتتحدث عن معركة الوعي، ويتم التأكيد على أهمية الجيش القوي والوعي القوي، لأن الوعي القوي يخلق جهة داخلية قوية جدا".

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ إسرائيل ستضرب إيران ضربة وتشل قدراتها شللًا كاملًا، موضحًا أنه لا يوجد عمل أو هجوم يشل الإرادة الإيرانية شلل تام إلا ضرب المنشآت النووية والنفطية في آن واحد.

وأضاف «علي»: «جرى تضخيم حجم خبر استهداف رئيس الحكومة الإسرائيلية في الجرائد والصحف والإعلام الإسرائيلي، لكي يكون لإسرائيل شرعية استهداف رأس إيران علي خامنئي، الرأس القادمة هو المرشد الإيران مقابل استهداف نتنياهو».

وأوضح، أن رفع من حجم عملية استهداف منزل نتنياهو حتى يعطي لإسرائيل حق الرد باستهداف خامنئي، مشددًا، على عدم وجود مؤسسات أو دولة لكي تصنع القرار بشأن الأحداث في لبنان وغزة.

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إن إسرائيل لن تواجه جيشا نظاميا لديه دفاع جوي وقوات بحرية، بمعنى أن إسرائيل لن تدخل في مواجهة برية وجها لوجه مع دولة لديها جيش نظامي.

وأضاف «علي» ، أن عقلية إسرائيل هي الاعتماد على تكنولوجيا متطورة في الحرب، أو ما يسمى بالحرب التكنولوجية، والاعتماد على الطائرات والصواريخ.

أكد رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس أن هناك معوقات أساسية تمنع إسرائيل، لخوض حرب وجها لوجه مع إيران، منها المرور عبر سماوات معينة تخص دول معينة، وجود المشروع النووي الإيراني.

وأشار إلى أن إسرائيل طلبت بطاريات ثاد من الولايات المتحدة الأمريكية، حينما قال نتنياهو، «بطارية واحدة فقط لا تكفي»، متابعا: «هذه البطاريات لا يوجد منها في العالم سوى 7 بطاريات، تملكها أمريكا فقط، كما طلب نوع معين من القنابل تخترق من 70 إلى 80 متر تحت الأرض، أيضا أمريكا هي الوحيدة التي تملكها في العالم، كل ذلك يدل على أن إسرائيل ستضرب إيران ضربة قوية لكي تحتاج إلى هذه البطاريات».

قال الكاتب والمفكر السياسي الدكتور عبد الرحيم علي رئيس مجلس إدارة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، إنّ كل ما يهم أعداء مصر من الداخل والخارج تفتيت الجبهة الداخلية وزرع الشك في الجبهة الداخلية، وذلك خلال لقائه ببرنامج «كلام في السياسة»، المُذاع على قناة «إكسترا نيوز»، من تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري.

إلى ذلك، وجه الإعلامي أحمد الطاهري حديثه للمفكر السياسي عبد الرحيم علي، وقال له: "لدينا مطلب جماهيري، وهو أن تكون هذه الحلقة مرة في الشهر على الأقل".

وأضاف الطاهري: "حلقة الدكتور عبد الرحيم علي ستكون مرة كل شهر حتى نفتح مسام العقل إذا جاز التعبير".

ودعا الإعلاميُ عبد الرحيم علي اللهَ عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وكل من وضع رأسه على كفه لحماية مصر 24 ساعة من أخطار لا يعلمها إلا من توفرت له المعلومات ويرى جيدا ما يحدث في الخارج والداخل.

إلى ذلك، أكد، أنه يتوقع أن يفوز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بنسبة 100%، لافتًا، إلى أن المزاج الأوروبي والمزاج الأمريكي يميني بامتياز: "إن فاز ترامب، هتبقى ليلة إيران سوداء".