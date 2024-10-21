شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت عبد القوى: الحوار الوطنى تلقى اقتراحات مهمة بشأن هيكلة منظومة الدعم والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني تلقى عدد كبير من المقترحات والسياسات من مختلف أطراف الشارع المصري حول هيكلة منظومة الدعم وسبل التحول من عيني إلى نقدي، تمهيدا لاستكمال ترتيبات الأمانة الفنية بشأن جلسات ملف الدعم وتحديد المحاور الرئيسية لمناقشتها.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أنه ذلك يحمل رسائل طمأنة للشارع المصري، ويؤكد حرص الحوار الوطني على استيعاب كل الآراء والتشاركية في صنع القرار في ظل توسيع فرص تمثيل كل الآراء على مائدة الحوار الوطني، خاصة وأن الدعم قضية جماهيرية تخص قطاع عريض من الشعب المصري.

وأشار عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، في تصريح لـ"الخليج 365" أن الاجتماع سيعمل على وضع التصورات الخاصة بمناقشة قضية الدعم، والتي تقرر بشأنها أن تكون الجلسات على أكثر من مرحلة؛ لتضم جلسات عامة بحضور متخصصين وخبراء فضلاً، عن ممثلي الأحزاب والقوى السياسية والنقابيّة والأهلية باتجاهاتها المختلفة، وكل ذوي الشأن، وأيضا جلسات تخصصية بحضور متخصصين وخبراء في هذا الموضوع، للخروج بالقرار الذي يتناسب مع مصلحة المواطن المصري.