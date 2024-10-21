9 فرق فنية تقدم أوبريت "أسوان تجمعنا" في معبد أبوسمبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، احتفالية خاصة في صحن معبد رمسيس الثاني بمدينة أبوسمبل السياحية، حيث تزامنت مع ليلة تعامد الشمس، في أجواء ساحرة تعكس عظمة الحضارة المصرية.

حضر الفعالية عدد كبير من الأفواج السياحية والزائرين المصريين، بالإضافة إلى المهندس حمدي السطوحى، مساعد وزير الثقافة، والكاتب محمد ناصف، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتم تقديم أوبريت "أسوان تجمعنا مهما تبعدنا المسافات" بأداء متميز من قبل 9 فرق للفنون الشعبية، شملت فرق أسوان والأقصر وتوشكى التلقائية وملوى والوادي الجديد والأنفوشي والغربية وبورسعيد والتنورة التراثية.

وقدمت الفرق فقرات فلكلورية متنوعة في مسرح معبد أبوسمبل، حيث شهدت الفعاليات تفاعلًا ملحوظًا من الزائرين والسكان المحليين.

وأشار الدكتور إسماعيل كمال إلى أن كافة الإمكانيات تم تسخيرها لإنجاح الفعاليات المتنوعة التي تقام لإحياء ليالي وأيام المهرجان.

كما أوضح أنه تم تجهيز شاشة بلازما لعرض ظاهرة التعامد فجر الثلاثاء 22 أكتوبر، مما يتيح للزوار في صحن معبد رمسيس الثاني فرصة مشاهدة هذه الظاهرة الفلكية الفريدة.

وتزامنت العروض الفنية مع تقديم الفرق لعروضها الممتعة في 10 مواقع ثقافية مختلفة بالمحافظة، بدءًا من 17 أكتوبر، لتنتهي أثناء حدوث الظاهرة الفلكية لتعامد الشمس.