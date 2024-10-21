مصرع أب وابنيه في حادث سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري هضبة ناصر بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

لقي أب وابناه مصرعهم إثر سقوط سيارتهم النقل من أعلى كوبري هضبة مدينة ناصر الجديدة بقرية درنكة، مركز أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية درنكة بسقوط سيارة نقل من أعلى الكوبري.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. وتبين من المعاينة الأولية أن السيارة النقل تحمل رقم "3217 ي.ة.ع"، وأسفر الحادث عن مصرع سائق السيارة، حسن شعبان، ونجليه عبده وأحمد، اللذين كانا معه في السيارة أثناء سقوطها.

تم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الإيمان الجديدة، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.