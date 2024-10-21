اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في الفاتيكان، الى اننا "لسنا هواة حرب، وما زلنا نسعى بمساعدة الأصدقاء، وعلى رأسهم الفاتيكان لوقف إطلاق النار".
واكد بو حبيب أن "لا بديل عن قرار مجلس الأمن ١٧٠١ لتحقيق الاستقرار"، وقال: "توجد حلول مستدامة تؤمن الطمأنينة للجميع، وتمنع حصول نزاعات مستقبلية، ولقد توافقنا على أن بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب".
أضاف: "يسعى الفاتيكان بثقله السياسي والدبلوماسي إلى احترام إسرائيل القانون الدولي الانساني، وعدم استهداف المدنيين وحماية سكان القرى الحدودية المتاخمة للحدود، ومنهم أبناء الكنيسة".
كانت هذه تفاصيل خبر بوحبيب بعد لقائه بارولين: لا بديل عن الـ1701 وتوافقنا على أن بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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