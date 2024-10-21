بوحبيب بعد لقائه بارولين: لا بديل عن الـ1701 وتوافقنا على أن بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب

اشار وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه أمين سر حاضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين في الفاتيكان، الى اننا "لسنا هواة حرب، وما زلنا نسعى بمساعدة الأصدقاء، وعلى رأسهم الفاتيكان لوقف إطلاق النار".

واكد بو حبيب أن "لا بديل عن قرار مجلس الأمن ١٧٠١ لتحقيق الاستقرار"، وقال: "توجد حلول مستدامة تؤمن الطمأنينة للجميع، وتمنع حصول نزاعات مستقبلية، ولقد توافقنا على أن بوابة الحل تبدأ بوقف الحرب".

أضاف: "يسعى الفاتيكان بثقله السياسي والدبلوماسي إلى احترام إسرائيل القانون الدولي الانساني، وعدم استهداف المدنيين وحماية سكان القرى الحدودية المتاخمة للحدود، ومنهم أبناء الكنيسة".