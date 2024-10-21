"LBCI": هوكشتاين باق في منصبة لثلاثة أشهر على الأقل بناء على طلب من كامالا هاريس

أفادت معلومات الـ"LBCI"، بأن "الموفد الأميركي آموس هوكشتاين باق في منصبة لثلاثة أشهر على الأقل بناء على طلب من نائبة الرئيس الاميركي والمرشحة للرئاسة كامالا هاريس".

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