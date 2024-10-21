الدفاع المدني نشر مهمات عناصره جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان المنفذة منذ صباح اليوم

نشرت المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات، مهمات عناصرها جراء العدوان الإسرائيلي على لبنان، المنفذة منذ صباح اليوم الاثنين الواقع في ٢١-١٠-٢٠٢٤ وحتى الساعة.

ضاحية بيروت الجنوبية:

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت ليل (الأحد - الاثنين) مبنى القرض الحسن في حي السلم، عمل عناصر الدفاع المدني على إطفاء الحرائق في الشقق السكنية المجاورة للموقع المستهدف.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت ليل (الأحد - الاثنين) مبنى القرض الحسن في عين السكة عمل عناصر الدفاع المدني على اطفاء النيران التي اندلعت في الموقع المستهدف.

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت مبنى تلفزيون المنار في حارة حريك وإعادة فتح الطريق الذي قطع بسبب الركام.

محافظة بعلبك - الهرمل:

قضاء بعلبك :

بحث وإنقاذ:

- على أثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة بدنايل، عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثمان شهيد من تحت الأنقاض.

إطفاء:

في بلدة دورس:

- منازل (عدد ٢)

- خزان محروقات (عدد ١)

في سهل بدنايل:

- منازل (عدد ٦)

- محلات (عدد ٢)

قضاء الهرمل :

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت مدينة الهرمل، عمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حريق مبنيين. توازياً عملت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني على سحب جثامين ٤ شهداء و ١٠ جرحى من تحت الانقاض.

محافظة البقاع:

قضاء البقاع الغربي :

- الكشف على موقع الغارة التي استهدفت بلدة يحمر.

محافظة الجنوب:

- استهدفت مسيرة إسرائيلية شخصين اثناء مرورهما على متن دراجة نارية في بلدة جويا. ونقل عناصر الدفاع المدني احد المصابين الى مستشفى جبل عامل، فيما تولت جهات اخرى نقل الآخر إلى المستشفى.

- إخماد حريق آلية من نوع رابيد إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفتها اثناء مرورها على طريق (جويا - دبعال) ونقل جثمان شهيد إلى مستشفى جبل عامل.

- على اثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت احد المباني السكنية في بلدة البابلية واصلت فرق البحث والإنقاذ المتخصصة لدى المديرية العامة للدفاع المدني عمليات البحث عن مفقودين تحت الانقاض وقد تمكنت من انتشال جثماني شهيدين لتبلغ الحصيلة ٤ شهداء و٤ جرحى.

- إخماد حريق أعشاب جراء غارة إسرائيلية استهدفت وادٍ بين بلدتي محرونه وجويا.

- حفر مقابر جماعية لدفن جثامين ١٢ شهيدا (وديعة) بالتعاون مع الهيئات المحلية في جبانة مستحدثة في محلة السهلة - جويا.

- على اثر غارة إسرائيلية استهدفت بلدة شيحين، عمل عناصر الدفاع المدني على سحب جريح من الموقع المستهدف. وأثناء محاولتهم سحب جريح آخر تعرض الموقع لغارة ثانية ما اضطررهم للانسحاب وقد أصيب ٣ متطوعين في الدفاع المدني باصابات طفيفة جراء الغارة.

- انتشال اشلاء شهيدين من بلدة الرمادية منطقة طيرهرما اثر غارة إسرائيلية استهدفت المنطقة، ونقل الاشلاء بالتعاون مع جهات اخرى، بمؤازرة الجيش اللبناني الى مستشفى جبل عامل.

محافظة النبطية:

إطفاء:

- منازل (عدد ٣) في بلدة أنصار

- منازل(عدد ٢)في بلدة حاروف

- منازل(عدد ٢)في بلدة الشرقية

- منازل(عدد ٢) في بلدة حبوش

بحث وإنقاذ :

- نقل جثامين ٣ شهداء وجريحين من المروانية الى مستشفى النبطية الحكومي

- سحب جثماني شهيدين من زوطر الشرقية ونقلهما الى مستشفى النبطية الحكومي

- سحب جثماني شهيدين و ٣ جرحى من عربصاليم

- اخماد حرائق في بلدة كفرديس وكوكبا وراشيا الفخار

- نقل جريحين من كفررمان الى مستشفى النبطية الحكومي

- الكشف على مواقع الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة كفرجوز دون تسجيل وقوع اصابات.

خدمات عامة : تأمين المياه الى مراكز إيواء النازحين في العديد من المناطق.