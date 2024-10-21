شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الأممي على مائدة النواب والان مع تفاصيل الخبر

التقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان اليوم الإثنين، مجموعة كبيرة من المنظمات الحقوقية، لمناقشة تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة امام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي - وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ووكيلي اللجنة النائب أيمن أبو العلا والنائب محمد عبد العزيز.

وحضر اللقاء كل من المنظمة العربية لحقوق الانسان برئاسة علاء شلبي، المنظمة المصرية لحقوق الإنسان برئاسة عصام شيحة، مؤسسة ماعت للسلام والتنمية برئاسة أيمن عقيل، ومجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان، شملت سعيد عبد الحافظ عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نجاد البرعي المحامي بالنقض، أحمد راغب المقرر المساعد للجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار دور لجنة حقوق الإنسان لإجراء أكبر مشاورات مع الخبراء والمنظمات الحقوقية لمناقشة التوصيات التي وجهت الى مصر في المراجعة الدورية السابقة، وفي إطار توضيح ما تم إنجازه من تقدم كبير في مجال حقوق الإنسان، وكذلك التحديات التي ستعمل الدولة المصرية عليها لمزيد من تعزيز مسيرة حقوق الانسان.

ومن المتوفع أن تعقد اللجنة إجتماعات أخرى حول المراجعة الدورية الشاملة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية وذلك لضمان أوسع تشاور وتشاركية بين جميع الأطراف المعنية لمزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.