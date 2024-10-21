إسرائيل تعلن اغتيال 3 قادة من حزب الله

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد 20 أكتوبر 2024، اغتيال 3 من قادة تنظيم "حزب الله" اللبناني.

وأوضح الجيش في بيان صحفي له، أن مقاتلاته قتلت 3 من قادة "حزب الله" هم: الحاج عباس سلامة، القيادي الكبير في القيادة الجنوبية، ورضا عباس عواضة، الخبير في مجال الاتصالات اللاسلكية، وأحمد علي حسين، المسؤول عن تطوير أسلحة استراتيجية.

جاء ذلك بعد غارات استهدف صباحاً مواقع داخل الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الجيش الإسرائيلي إنها مقار مخابرات لحزب الله، وورشة تحت الأرض لإنتاج الأسلحة.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن إحدى غارتين جويتين شنتهما إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الأحد، على الضاحية الجنوبية لبيروت، استهدفت مبنى سكنياً في حارة حريك قرب مستشفى بهمن.

وفي حين لم يوضح الجيش الإسرائيلي أين قتل القادة الثلاثة ولم يصدر حزب الله بياناً، فقد أفادت معلومات، السبت، بأن رضا وزوجته، قتلا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارته في جونية، على طريق سريعة تصل بيروت بشمال لبنان، وهي أول مرة تستهدف فيها هذه المنطقة منذ بدء التصعيد بين حزب الله وإسرائيل، قبل أكثر من عام.

المصدر : وكالات - صحيفة الشرق الأوسط