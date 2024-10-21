طليس بحث مع محافظ الجنوب والنبطية هويدا الترك شؤون النازحين

زار مسؤول الشؤون البلدية و الإختيارية المركزي في حركة أمل الحاج بسام طليس، في إطار متابعة شؤون النازحين في محافظتي الجنوب و النبطية، محافظ الجنوب بالإنابة والنبطية الدكتورة هويدا الترك، يرافقه مسؤولي مكتب البلديات في إقليمي الجنوب و جبل عامل الدكتور عدنان جزيني والحاج محمد حرقوص إضافة إلى رئيس اتحاد بلديات صور الاستاذ حسن دبوق. وقد أطلعت الدكتورة الترك الوفد على خطة عمل لجنتي الطوارئ في المحافظتين و وضع مراكز الإيواء و التقديمات.
بدوره، شكر طليس للترك متابعتها أوضاع النازحين مؤكداً المتابعة الحثيثة لقيادة الحركة مع كافة الوزارات و الهيئات المعنية للوقوف إلى جانب أهلنا في هذه الحرب العدوانية سواء النازحين إلى مراكز الإيواء و بشكل خاص الصامدين في قرى و مدن المواجهة في الجنوب او النازحين خارج أماكن الإيواء بحيث جرى التأكيد على متابعة أوضاعهم بشكل حثيث لتمكينهم من مواجهة أعباء النزوح و تمكينهم من الصمود حتى عودتهم إلى بيوتهم و عودة الأمن و الأمان لهذا الوطن .
كما عرض الوفد مع الدكتورة الترك لموضوع التطبيق الإلكتروني المنشأ على صعيد المحافظتين و ضرورة تعميمه بشكل أوسع و إرشاد الصامدين و النازحين خارج مراكز الإيواء للتسجيل عليه من أجل الوصول إلى المساعدات المتوفرة و إيلاء البلديات دور أكبر للمساعدة في هذا المجال .
وقد أثنى طليس على عمل هيئتي الطوارئ في محافظتي الجنوب و النبطية آمِلاً أن تتظافر جهود كل المؤسسات و الخيرين من أجل تأمين الدعم اللازم لتتمكن المحافظتين من الوقوف إلى جانب الأهل الصامدين و النازحين (داخل و خارج أماكن الإيواء ) في ظل إغلاق نسبة كبيرة من المؤسسات الغذائية و الصيدليات بفعل العدوان. ختاماً جرى الاتفاق على استمرار التواصل من أجل تأمين أفضل الممكن من المساعدات و الدعم اللازم من أجل تعزيز أوضاع الأهل الكرام .
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