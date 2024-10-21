الدفاع المدني أخمد النيران التي اندلعت في احراج منطقة الربوة

يعمل عناصر الدفاع المدني، معززين بالآليات من مراكز متعددة، على إخماد النيران التي اندلعت في بقعة جغرافية بالغة الانحدار في احراج منطقة الربوة على مسافة قريبة جدا من الأبنية السكنية.

وتمكن العناصر من السيطرة على النيران التي كادت أن تصل إلى مولد للطاقة الكهربائية وخزانات المازوت المجاورة له فنجحوا بتجنيب المنطقة من كارثة كبرى.

وأعطى المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار توجيهاته للعناصر لجهة ضرورة تكثيف الجهود لابعاد خطر النيران عن الأبنية السكنية.

ويواصل العناصر العمل في محاولة للسيطرة على الحريق بالرغم من الصعوبات المتعددة وأبرزها اشتداد قوة الهواء ما يسهم بامتداد النيران يميناً ويساراً، إضافة إلى وعورة تلك البقعة الجغرافية ما يحول دون تمكن العناصر من الوصول إلى مصدر النيران في ذلك الوادي السحيق.

كما أن طوافات القوات الجوية التابعة للجيش اللبناني لم تتمكن من المساهمة في إخماد الحريق بسبب وجود خطوط التوتر العالي التي تعيق عملها.