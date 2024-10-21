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الأمن العام: تسلمنا مئة ألف جواز سفر كدفعة أولى ضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتعهدة

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أعلنت المديرية العامة للأمن العام، بأنها "تسلمت مئة ألف جواز سفر كدفعة أولى ضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتعهدة، والتي تشمل 460,000 جواز سفر"، شاكرة "دولة قطر على تمويلها لهذا المشروع، وتثني على دعمها الثابت لشعب لبنان ومؤسساته".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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