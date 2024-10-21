أعلنت المديرية العامة للأمن العام، بأنها "تسلمت مئة ألف جواز سفر كدفعة أولى ضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتعهدة، والتي تشمل 460,000 جواز سفر"، شاكرة "دولة قطر على تمويلها لهذا المشروع، وتثني على دعمها الثابت لشعب لبنان ومؤسساته".

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العام: تسلمنا مئة ألف جواز سفر كدفعة أولى ضمن الاتفاقية الموقعة مع الشركة المتعهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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