الجيش الإسرائيلي: اعترضنا أكثر من 35 مسيرة أطلقت من لبنان خلال الأسبوع الأخير

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأنه "اعترض أكثر من 35 مسيرة أطلقت من لبنان خلال الأسبوع الأخير".

وأمس، اعلن "حزب الله"، في بيان، بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، تصدى مجاهدو المقاومة الإسلامية في وحدات الدفاع الجوي عند الساعة 4:30 من بعد ظهر يوم الأحد 20-10-2024 لِمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 900 وأجبروها على مغادرة ‏الأجواء اللبنانية".

هذا وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن المسيرة التي انفجرت في قيساريا من طراز تلك التي أصابت معسكر غولاني ويصعب اعتراضها.

وكانت القناة 12 الإسرائيلية قد نقلت عن مسؤول في الحكومة الإسرائيلية، زعمه بأن "إيران حاولت اغتيال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو".

في حين أعلن مكتب نتانياهو أن "طائرة مسيرة أطلقت من لبنان أصابت بشكل مباشر منزل نتانياهو في قيساريا جنوب حيفا، ولكنه لم يكن متواجدًا هناك".