غارات على لبايا وكفرجوز وبرعشيت وديركيفا وقلاوي واطراف عين بعال وحريق كبير بين قناريت وزيتا جراء الاستهداف

شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على بلدات كفرجوز، برعشيت، ديركيفا، قلاوي واطراف بلدة عين بعال، ومحلة ديرتقلا شرق بلدة أنصارية، كما شب حريق كبير بين قناريت وزيتا جراء الغارات المعادية.

واشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى وقوع غارة معادية استهدفت بلدة لبايا في البقاع الغربي.