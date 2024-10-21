شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارات على بلدات كفرجوز، برعشيت، ديركيفا، قلاوي واطراف بلدة عين بعال، ومحلة ديرتقلا شرق بلدة أنصارية، كما شب حريق كبير بين قناريت وزيتا جراء الغارات المعادية.
واشار مراسل "النشرة" في البقاع، الى وقوع غارة معادية استهدفت بلدة لبايا في البقاع الغربي.
كانت هذه تفاصيل خبر غارات على لبايا وكفرجوز وبرعشيت وديركيفا وقلاوي واطراف عين بعال وحريق كبير بين قناريت وزيتا جراء الاستهداف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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