اشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر عسكري، الى ان العملية البرية جنوب لبنان ستنتهي بعد أسابيع ليعود سكان الشمال لمنازلهم. بدوره، ذكر مسؤول إسرائيلي لـ "تايمز أوف إسرائيل" بان مدير الموساد يسعى لاتفاق ينهي حرب غزة ولبنان وإطلاق الاسرى الإسرائيليين. الى ذلك، افادت سكاي نيوز نقلا عن مصادر إسرائيلية، بان الجيش أبلغ المستوى السياسي أنه يحتاج لبضعة أسابيع لإنهاء العمليات في لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري: العملية البرية جنوب لبنان ستنتهي بعد أسابيع ليعود سكان الشمال لمنازلهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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