حزب الله: استهدفنا ثكنة يوآف ومعسكر كيلع في الجولان السوري بصلية صاروخية كبيرة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، معسكر كيلع في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:55 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، ثكنة يوآف في الجولان السوري المحتل بصلية صاروخية كبيرة.