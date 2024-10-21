"حزب الله": نفذنا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وقصفنا مستعمرة كابري

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابة أهدافها بدقة".

كذلك أعلن الإعلام الحربي، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-‌‏2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية".