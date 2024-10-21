"حزب الله": نفذنا هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وقصفنا مستعمرة كابري

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، شنّ مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:30 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، هجومًا جويًا بسرب من المسيرات الانقضاضية على ثكنة يفتاح وأصابة أهدافها بدقة".
كذلك أعلن الإعلام الحربي، في بيان ثان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:40 من بعد ظهر يوم الإثنين 21-10-2024، مستعمرة كابري بصلية صاروخية".
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