أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن "عمال ميناء حيفا تلقوا رسائل باختراق منظومات الميناء وأنه سيتعرض لهجوم صاروخي". هذا وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، بأن "صفارات الإنذار تدوي في بلدة المنارة بالجليل الأعلى خشية انطلاق صواريخ من لبنان".

كانت هذه تفاصيل خبر هيئة البث الإسرائيلية: عمال ميناء حيفا تلقوا رسائل باختراق منظومات الميناء وأنه سيتعرض لهجوم صاروخي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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