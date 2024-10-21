يديعوت أحرونوت: دوي انفجار في تل أبيب الكبرى بدون صفارات إنذار

اشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الى دوي انفجار في تل أبيب الكبرى بدون صفارات إنذار. بدورها، لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي الى دوي انفجار قوي في منطقة غوش دان دون صفارات إنذار. الى ذلك، افادت القناة 13 الإسرائيلية بان صواريخ أطلقت من لبنان نحو تل أبيب من دون تفعيل صفارات الإنذار، أدت إلى سماع دوي انفجارات.

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