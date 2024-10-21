ممثل الجهاد الإسلامي في سوريا: لم يتم استهداف زعيم الحركة زياد النخالة ولا أي من كوادرها في دمشق

نفى ممثل حركة "الجهاد الإسلامي" في سوريا، إسماعيل السنداوي، استهداف أي من كوادر الحركة أو الأمين العام زياد النخالة في الغارة الإسرائيلية على العاصمة السورية دمشق.

واوضح السنداوي لـ "RT"، بانه "لم يتم استهداف أي من كوادر الحركة أو حتى الأمين العام زياد النخالة".

ولفتت "روسيا اليوم" الى أن "الحديث حتى الآن عن مقتل شخص واحد كان داخل السيارة، ووجد إلى جانب السيارة بطاقة عسكرية لعسكري سوري ولكن حتى الآن لا يوجد تأكيدات رسمية".

واشار مصدر أمني لـ "الوطن" السورية، الى ان العدوان على السيارة في منطقة المزة تم بواسطة بصاروخ موجه، اسفر عن مقتل شخص وإصابة طفيفة وأضرار مادية في استهداف السيارة أمام فندق غولدن مزة في منطقة المزة شرقية.