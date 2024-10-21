البيت الأبيض: لا نعلم كيف تسربت الوثائق السرية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران

أشار مستشار اتصالات الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الى أن "لا نعلم كيف تسربت الوثائق السرية بشأن خطط إسرائيل للرد على إيران"، لافتاً الى أن "لا مؤشرات على أن تسريبات جديدة قد تحدث لكننا متيقظون، ولا نعلم ما إذا سربت الوثائق من أشخاص أو باختراق إلكتروني".

وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل عبر إطلاق 200 صاروخ بشكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وأوضح الحرس الثوري في بيان، أن العملية تمت بناء على قرار من المجلس الأعلى للأمن القومي ودعم الجيش. وأضاف أنها تأتي بعد مرحلة من الالتزام بضبط النفس، وذلك في رد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. كما أنها تأتي بناء على حق إيران القانوني في الدفاع عن النفس وفق البيان.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.