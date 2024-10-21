شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: لقاء الرئيس السيسي مع وفد النواب الأمريكى خطوة لوقف إطلاق النار بغزة والان مع تفاصيل الخبر

ثمن النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وفد من مجلس النواب الأمريكي، الذي ضم ممثلين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأكد عباس، في تصريحات له، أهمية هذا اللقاء الذي يعكس حرص القيادة السياسية المصرية على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، والعمل المشترك من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة بشكل فوري، مشيراً إلى أن مصر تبذل كل الجهود الممكنة لتهدئة الأوضاع المتوترة وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأضاف النائب زكي عباس، أن موقف مصر الثابت بشأن دعم القضية الفلسطينية، والدعوة إلى إيجاد حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني، يعكس دور مصر المحوري في المنطقة والتزامها بمبادئ السلام والعدالة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن مصر لن تدخر جهداً في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وأشار النائب زكي عباس، إلى أن هذا اللقاء يعكس الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وأن الحوار بين الجانبين يمكن أن يسهم في تعزيز التفاهم الدولي بشأن القضايا الإقليمية الهامة.

وأعرب عضو مجلس النواب، عن تقديره للجهود التي يبذلها الرئيس السيسي لتوضيح رؤية مصر بشأن الأزمات الراهنة، وخاصة فيما يتعلق بضرورة وضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني من خلال وقف إطلاق النار والسعي نحو حلول سياسية مستدامة.

وتابع النائب زكي عباس، أن هذه المواقف تعكس التزام مصر بالعمل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وأن الحوار والتنسيق مع الشركاء الدوليين هو السبيل الأمثل لتحقيق هذه الأهداف.

وطالب عضو مجلس النواب، المجتمع الدولي إلى دعم جهود مصر في هذه المرحلة الحرجة، والاستجابة لدعوات وقف إطلاق النار والعمل من أجل مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للمنطقة بأكملها.