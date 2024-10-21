شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن تستقبل وفدا من قيادات ونواب "الشعب الجمهورى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفدًا من قيادات وأعضاء مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، في مقدمتهم النائب محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب .

وخلال اللقاء، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي، باهتمام الحزب بالسيدات مؤكدة أنهن سيجدن فرصًا أكبر للمشاركة، حيث يحظى الحزب بقبول واسع في المجتمع ، مؤكدة على أهمية التركيز على الشباب والمرأة في مجال التمكين السياسي في ظل ما يتبناه الحزب من رؤى وأهداف لبناء القدرات.

وشددت الدكتورة مايا مرسي، على ضرورة تعزيز دور المجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والطفولة والأمومة وحقوق الإنسان والمجلس القومي للإعاقة، مشيرة إلى وجود رؤية وسياسات واضحة في الوزارة الجديدة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنها تحرص خلال تقلدها منصبها الوزارى على تقديم جميع الخدمات المتاحة والممكنة لجميع المواطنين، مع التصدي بقوة لعدة ممارسات منها الفساد في تقديم الخدمات، أو تقديم الخدمات لغير مستحقيها أو سوء التعامل مع المواطنين.

وتناولت الوزيرة، ملف بطاقات الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، والمستفيدون من برنامج "تكافل وكرامة"وأن هناك مليون و200 ألف بطاقة خدمات متاحة بدون قوائم إنتظار.

كما أكد وفد الشعب الجمهورى على دعم الحزب لجميع سياسات ورؤية الوزارة لاسيما فى ملفات تمكين ودعم المرأة المُعيلة وبرامج الوزارة للتصدى لعمالة الأطفال وسياسات الوزارة لدمج ذوى الإعاقة فى المجتمع وضمان وصول برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها .

وتضمن وفد حزب الشعب الجمهوري كل من النائبة أمل عصفور أمين سر لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب والدكتور كريم سالم أمين التثقيف والتدريب المركزى والدكتوره نفين بسيونى أمين العلاقات العامة بالأمانة المركزية والنائبة عبير جمال عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والنائبة نجلاء باخوم عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، والنائبة نجلاء العسيلى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب.