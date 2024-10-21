جامعة الأقصر تتعاون مع مكتبة الإسكندرية لإنشاء "سفارة المعرفة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر - محمد محروس:

رأست الدكتورة صابرين عبد الجليل، القائمة بأعمال رئيس جامعة الأقصر، الاجتماع الدوري لمجلس المكتبات، بحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس خلال الجلسة على إنشاء مكتبة "سفارة المعرفة" بالتعاون بين مكتبة الإسكندرية وجامعة الأقصر، ضمن جهود تعزيز البنية التحتية المعرفية بالجامعة.

كما أقر المجلس تخصيص مبلغ مالي لدعم مكتبة كلية التربية وتطويرها، واعتمد قواعد الجرد السنوي لمكتبات الكليات والمدن الجامعية للعام الدراسي 2023-2024.

بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على صرف المكافآت المقررة لأعضاء لجان الجرد بمختلف مكتبات الجامعة.

وشددت عبد الجليل على أهمية متابعة تقدم العمل في المكتبات الرقمية بالجامعة وتحسين أدائها بما يتماشى مع التحولات التكنولوجية.

كما أكدت ضرورة مواكبة الجامعة لتطور البيئة الأكاديمية الرقمية الذكية؛ لتسهيل عملية البحث العلمي أمام الطلاب.