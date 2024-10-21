اشارت مصادر لـ "سكاي نيوز" الى ان زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، وذكرت بان زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تحمل حلا.
ولفتت المصادر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال خلال اجتماعه هوكشتاين إنه يمكن العودة إلى الاتفاق بشأن هدنة من 3 أسابيع، كما أبلغ بري هوكشتاين أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيسًا في الأسبوع الأول من الهدنة، والرئيس المنتخب سيشرف على تنفيذ القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لسكاي نيوز: زيارة هوكشتاين خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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