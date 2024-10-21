مصادر لسكاي نيوز: زيارة هوكشتاين خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701

اشارت مصادر لـ "سكاي نيوز" الى ان زيارة المبعوث الاميركي اموس هوكشتاين خلصت إلى تراجع في الموقف الأميركي بشأن إدخال تعديلات على القرار 1701، وذكرت بان زيارة هوكشتاين إلى بيروت لا تحمل حلا.

ولفتت المصادر الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري قال خلال اجتماعه هوكشتاين إنه يمكن العودة إلى الاتفاق بشأن هدنة من 3 أسابيع، كما أبلغ بري هوكشتاين أنه يمكن للبنان أن ينتخب رئيسًا في الأسبوع الأول من الهدنة، والرئيس المنتخب سيشرف على تنفيذ القرار 1701 والتوصل لوقف دائم لإطلاق النار.