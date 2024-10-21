فرنجيه يستقبل سفير أرمينيا وشيباني في بنشعي وبحث ما تعيشه المنطقة من تدمير ممنهج

استقبل رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه في دارته في بنشعي السيد محمد رضا شيباني مندوب وزير الخارجية الإيراني الخاص لشؤون غرب آسيا والوفد المرافق، بحضور الوزير السابق يوسف فنيانوس وكان بحثُ معمّق في ما تعيشه المنطقة من حرب وتدمير ممنهج. واستبقى فرنجيه ضيفه والوفد المرافق على الغذاء.

كما استقبل فرنجيه سفير أرمينيا لدى لبنان فاهان أتابكيان، بحضور دكتور جان بطرس وكان بحث في التطورات السياسية والميدانية في لبنان.